Restaurante Aprazível reabre com novo visual e novidades na carta

A nova ementa do Aprazível aposta na denominada comida de conforto, com uma nova seleção de pratos tradicionais e uma coleção de cocktails de autor.

Antes de nos determos na carta, comecemos por olhar para a sala. A atenção vira-se para a colaboração com a artista plástica Stefanie Pullin, que criou algumas peças exclusivamente para aquele que é agora carinhosamente aclamado como "O Novo Refúgio do Chiado".

No exterior, destaca-se uma nova pérgula que convida a apreciar a esplanada em todas as estações, do calor do verão ao aconchego tão necessário no inverno. A decoração foi enriquecida com plantas naturais, cuidadosamente escolhidas, criando um ambiente resguardado e descontraído, para desfrutar das refeições ao ar livre.

créditos: Aprazível

As novidades na carta passam por uma seleção de pratos tradicionais portugueses. Nas entradas, o destaque recai na Salada de polvo (14 euros), as Gambas al ajillo (14 euros), os Pastéis de bacalhau (6 euros) e os Peixinhos da Horta (8 euros).

Nas saladas, a César junta-se ao menu (versão frango 16 euros/ versão camarão 18 euros) e, nos pratos principais existem quatro novidades: o Arroz de polvo (22 euros), os Filetes de pescada com arroz de tomate (16 euros), o Arroz de pato (19 euros) e Açorda de espargos verdes (14 euros). Para finalizar, o destaque vai para as Farófias com leite creme (4 euros), a nova adição à carta.

Aprazível Galerias Páteo Garrett, Rua Garret n.º 19, Lisboa Contactos: tel. 213 470 229; e-mail aprazivel@aprazivel.pt

No que respeita aos novos cocktails de autor, sublinhe-se o Algarve Sour com amêndoa amarga AMEN, limão, xarope de açúcar e clara de ovo (8 euros), o Bairrada Collins feito com Vodka Absolut, limão, canela e frutos vermelhos (8 euros) e o Madeira Swizzle, com Rum Madeira Willian Hinton, limão, canela e maracujá (8 euros).