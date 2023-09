Diogo Ribeiro, chef responsável pela robata, e António Muniz, chef de sushi e sashimi, receberão a equipa de Lisboa, para um jantar em que a cozinha kabuki — que homenageia as culturas japonesa e mediterrânea — será o centro das atenções. Juntando clássicos dos dois restaurantes e criações exclusivas para esta noite, os cozinheiros apresentarão oito momentos de descoberta da cozinha asiática.

Usuzukuris à Bulhão Pato ou de Carabineiro, Nigiris de Pargo (com ponzo e caviar) ou Salmão selvagem (com togarashi e ovas de salmão fumado), Dumpling de kimchi, tofu e pinhões, e Mochi de pastel de nata são algumas dos pratos que serão apresentados no restaurante japonês com vista para o mar no resort algarvio.

O jantar terá início às 19h00 e o menu de degustação tem o valor de 145 euros por pessoa, com a possibilidade de harmonização de vinhos e saquês por 80 euros, guiada pelo wine director do restaurante lisboeta.

As reservas podem ser feitas através de fb@vilavitaparc.com ou no site do resort.