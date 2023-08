“Vais comer e vais gostar!” e “Tomates” na ementa de verão do restaurante Jardim

“O desafio do Jardim, mais do que trabalhar os vegetais de formas atrevidas e pouco convencionais passa por um processo de consumo mais consciente e, por isso, optamos sempre por propostas que respeitem a sazonalidade dos produtos sem nunca esquecer o sabor. É uma carta fresca, divertida, cheia de cor e pensada para partilhar os dias e noites mais quentes do ano com os amigos e família", explica Pedro de Sousa, chef executivo do grupo Sr. Lisboa.

Desta forma, a carta do mais recente projeto da dupla Francisco Breyner e Pedro de Sousa ganha assim novas opções e revisita os clássicos do seu outro restaurante, o Cozinha, adaptando-as para que possam conviver em harmonia com a própria identidade do Jardim.

créditos: Jardim

Entre as novidades que podem ser encontradas no Jardim a partir de agora, destaque para o “Vais comer e vais gostar!” (Tarteletes de spirulina, pepino, ananás dos Açores, queijo de São Jorge, mondega e chá gorreana), para o “Chora agora!” (Beterraba fumada, óleo de pimenta rosa, creme de caju, alcaparras, sriracha, framboesas, amoras e ice plant), para o “Refresco de verão” (Ajo blanco, melão, pepino, óleo de poejo, amêndoas e flores do Jardim) e ainda o “Tomates” (Salmorejo de tomates do Oeste, sorbet de pepino, pão de fermentação de massa mãe, gambas, óleo de salsa e lemon balm).

O Jardim fechou também uma parceria com a Volup, que fica assim encarregue do serviço de delivery do restaurante.

As reservas podem fazer-se pelo telefone 213 961 529.