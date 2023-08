No âmbito do “12 chefs 12 meses”, no próximo dia 26 de agosto, o chef Júlio Pereira leva à Madeira o primeiro chef convidado internacional, o australiano Shaun Hergatt, do restaurante Vestry, em Nova Iorque, distinguido pelo guia Michelin. Este será o primeiro de vários encontros entre o chef português e chefs internacionais reconhecidos, que em conjunto irão visitar e conhecer alguns dos produtos e ingredientes que tornam singular o património gastronómico do arquipélago.

Nascido na Austrália, mas sediado em Manhattan, Shaun Hergatt é conhecido pela formação clássica e técnica precisa, com uma abordagem contemporânea e criativa. Em 2020, abriu o restaurante Vestry, no SoHo, um dos bairros mais sofisticados de Manhattan, onde se deixa inspirar pela culinária japonesa, criando menus essencialmente focados na sazonalidade dos produtos do mar e da terra. O projeto foi distinguido pelo guia Michelin no primeiro ano após abertura, tendo também aberto REN, em Nova Iorque, cujos menus se focam igualmente na sazonalidade e têm como inspiração as viagens do chef e proprietário, bem como o Caviar Bar, em Las Vegas, que combina marisco com caviar premium de diferentes proveniências.

Esta edição traz a palco os mais variados produtos e ingredientes regionais. Enquanto anfitrião, o chef Júlio Pereira será responsável por dar a conhecer as iguarias únicas da região e desafiar o chef convidado a testar e desenvolver criações que poderão ser degustados no almoço no restaurante Kampo (Rua do Sabão, n.º 6, Funchal).

Chef Shaun Hergatt. créditos: Divulgação

O almoço decorre no sábado, dia 26 de agosto, pelas 13h00, com um menu de degustação, com um custo de 65 euros por pessoa (bebidas incluídas). As reservas podem fazer-se pelo telefone 924 438 080 ou e-mail info@kampo.pt

Os dois chefs irão também visitar a fábrica Chábom, o viveiro de trutas amarelas alimentado pela água da Levada do Chão da Ribeira, bem como um produtor do emblemático vinho da Madeira, num périplo pelos produtores e ícones regionais. Irão também à Estação Zootécnica da Madeira, em Porto Moniz, para almoçar e visitar o projeto focado na recuperação dos bovinos autóctones designados ‘Raça da Terra’, conhecidos pela produção de carne de elevada qualidade, mais tenra, com cor mais clara e sabor distinto. O objetivo passa pela perpetuação das raças nacionais e respetivos produtos de origem regional, abrangendo o levantamento e a caracterização biométrica destes bovinos, seguindo-se os estudos genéticos, a determinação da sua origem e distintivos com vista a um banco genético, onde se assegure a preservação, o aumento e melhoramentos desta raça para aumentar a atratividade e valor económico, quer para o produtor, quer para o consumidor.

O “12 chefs 12 meses” é um projeto anual desenvolvido pelo chef Júlio Pereira, que tem como objetivo levar pessoas à Madeira, para que estas levem a Madeira consigo, divulgando a região, a cultura e as tradições, de forma a posicionar a gastronomia e os produtos madeirenses enquanto referências internacionais.