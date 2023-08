O projeto das Virtudes conta já com três meses, e une os dois apaixonados pelas tradições e raízes portuguesas. Tiago Bonito, é uma referência da nova cozinha portuguesa, assinando a carta e nela consta o statement da sua identidade, onde não há prazeres proibidos na experiência gastronómica: “a minha comida é mar e fogo! É fumeiro, eucalipto, pinheiro e videira. Sabores que conheço e transporto para os pratos, criando experiências que apelam a todos os sentidos”.

O chef, natural de Coimbra, soma títulos de Cozinheiro do ano (2011), tendo visto o restaurante onde laborou agraciado com a mais alta distinção do mundo da gastronomia - a estrela Michelin - na sua passagem pelo Restaurante Largo do Paço, na Casa da Calçada Relais & Châteaux contando, também, com a presença no Restaurante Alinea (Chicago), Restaurante D.O.M (São Paulo), e na Pousada de Lisboa e Vilalara Thalassa Resort.

Tiago Bonito. Hotel das Virtudes

No hotel da alma e poesia clássica (Rua Álvaro Gomes, n.º 106-A, Porto) a mesa de Tiago Bonito une-se à técnica de Hugo Portela. Transmontano de gema, o chef assume ter-se apaixonado pela arte da cozinha por influência materna de duas gerações.

A beleza da viagem gastronómica levou-o a explorar o mundo sensorial da comida por países como Noruega, Espanha e Suíça, regressando mais tarde ao país que o inspira, a somar às passagens pelo House of Sandeman, Torel Avangard, Hilton Porto Gaia e The Largo.

Hugo Portela. Hotel das Virtudes

No Través, a comida de mar não esquece o Robalo e o Bacalhau, assim como clássico fogo num bife Wellington ou de um quente e prazeroso porco ibérico. O vegetariano não é esquecido e as sobremesas são sussurros de memórias e amor.