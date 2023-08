“Este jantar inspira-se sobretudo na alta qualidade dos produtos regionais, guiado pela sazonalidade, com combinações que fundem o passado e o presente. É o caso do Peixe dos Açores com espuma de marisco, do Lombo de novilho, legumes e mil-folhas de batata-doce ou do Ananás, rum e açafroa, que combinam ingredientes tipicamente açorianos com conceitos da cozinha moderna, para propostas que surpreendem mesmo os paladares mais exigentes”, avança o chef Duarte Rodrigues.

“Fazer parte desta iniciativa e poder dar o meu contributo para destacar o melhor dos produtos açorianos é para mim uma experiência enriquecedora. Conheço bem estes ingredientes, de alta qualidade e com um sabor rico e único, que facilmente me inspiram a fazer novas criações. Para a noite do dia 2, quis, sobretudo, privilegiar os sabores originais, com sugestões que penso poderem deixar boas memórias aos convidados”, comenta o chef Nuno Bergonse.

créditos: PAULO GOULART PHOTOGRAPHY

O evento enquadra-se na iniciativa “Senhora da Rosa convida…”, que promove momentos com diferentes chefs. Além da refeição, no final da noite os clientes têm ainda a possibilidade de partilhar as suas experiências com os chefs, assim como levar como recordação um menu assinado por ambos.

A ementa do Jantar Especial a 2 de setembro conta com seis momentos, a saber: 1º Momento – Nuno Bergonse - Beterraba, pêssego grelhado e queijo fresco; 2º Momento – Duarte Rodrigues - Peixe dos Açores com espuma de marisco; 3º Momento – Nuno Bergonse - Raia e lula com inhame e algas; 4º Momento - Duarte Rodrigues - Lombo de novilho, legumes e mil-folhas de batata-doce; 5º Momento – Nuno Bergonse . Ananás, rum e açafroa - 6º Momento – Duarte Rodrigues - Chá de Gorreana (ao cubo).

O serviço do jantar no restaurante Magma (Rua Senhora da Rosa, n.º 3, Fajã de Baixo, Ponta Delgada) tem início às 19h30, com um cocktail no bar. O valor é 60 euros por pessoa, com possibilidade de pairing de vinhos, a 20 euros por pessoa. O menu terá opções vegans e vegetarianas, desde que comunicado até 7 dias antes do jantar, assim como as restrições alimentares.

As reservas podem fazer-se pelo e-mail reservations@senhoradarosa.com ou telefone 296 100 900.