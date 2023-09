Duriense Estação do Pinhão tem num novo pop up com a cozinha do chef Vasco Coelho Santos

A carta do Douro Bites começa por propor Gaspacho de tomate, afinal, o tomate coração de boi ali é rei, e segue com sugestões de Bolinhos de bacalhau, Cabeça de xara ou Sardinha de escabeche. As sanduíches hokaido, um tipo de pão da família dos brioches, e as saladas de polvo e tomate também marcam presença. Para sobremesa, porque estamos no Douro e em período de vindimas, há Torta de chocolate e uvas. Na carta de vinhos, encontramos uma seleção de néctares do Douro e do Porto, com destaque para Casa Ferreirinha e Porto Ferreira, duas referências históricas no portefólio da Sogrape.

créditos: Sogrape

Situado no piso superior da Estação do Pinhão, o Douro Bites leva assim um pouco da gastronomia do restaurante Seixo para aquele local emblemático duriense. A Sogrape complementa a sua oferta naquela estação, onde tem já uma wine shop que dispõe de uma variada oferta de vinhos com opções de provas harmonizadas com produtos da região.

Com 24 painéis de azulejos que contam as diferentes fases da produção do Vinho do Porto, a Estação do Pinhão é conhecida como uma das mais belas estações ferroviárias do país. Local de visita obrigatória para quem passeia pelo Douro, recebeu o seu primeiro comboio a 1 de junho de 1880, tendo desempenhado um papel muito importante no negócio de Vinho do Porto, já que permitia o seu transporte por comboio.

O Douro Bites – Pop up abre todos os dias da semana, das 10h30 às 18h30, até final de outubro.