No Refeitório da Praça, no Hub Criativo do Beato, o Dia dos Namorados conta com um menu, especialmente preparado pelo chef Glediston Santos e a sua equipa, onde não faltam produtos dos pequenos e médios produtores nacionais.

A noite de 14 de fevereiro começa com um cocktail de boas-vindas e já na mesa, esperam as entradas: o quentinho pão da Praça, de fabrico próprio, de massa mãe para molhar no azeite Acushla e acompanhar com as azeitonas Jomavil; os Peixinhos entrelaçados - peixinhos da horta crocantes, com maionese de pimenta da terra dos Açores e Alface do mar – e porque a noite quer-se afrodisíaca, o Chef preparou também um Aveludado Afrodisíaco - aveludado de mariscos, gotas de gengibre, perfume de coco e ervas frescas biológicas.

Nos pratos principais consta o Envelope folhado de pato e citrinos biológicos - Folhado de pato em envelope, glace de laranja do Algarve, salada de folhas Bio e pickles de cebola Roxa - e aquele que já é considerado o “prato estrela” do Refeitório, o Arroz de Míscaros - Arroz cremoso de míscaros Bio produzido com o melhor arroz produzido em Portugal. A refeição termina com a clássica sobremesa Romeu e Julieta, um dueto com séculos de história numa mistura de doce e amargo com produtos da época.

A cereja no topo do bolo é o bombom que representa o amor e presta tributo à tradição portuguesa: um coração de filigrana feito em chocolate preto, malagueta e maracujá para apreciar com o café ou levar para casa.

O menu do Dia dos Namorados tem um valor de 37€ por pessoa e está incluído vinho seleção da Praça, Moscatel, água e café. As reservas podem fazer-se pelo e-mail reservas@pracahub.pt ou através do site.