Na noite de 14 fevereiro, Dia de São Valentim, o restaurante Erva conta com um trio musical com a cantora Andrea Imaginário, com percursão por David Campos, que criará os ritmos para performances de tango ao longo da noite, pelos bailarinos portugueses Ana Paula e Gabriel Silva.

O menu “La Dulzura”, pensado para esta ocasião especial, ficou a cargo do chef Executivo do Erva, Miguel Teixeira. Para começar esta viagem gastronómica, o restaurante sugere um cocktail de boas-vindas, como o Valentino (14€) ou o Love Appeal (16€). Para entrada, o chef sugere Provoleta, Chimichurri e tomate (18€) e, como pratos principais, Garoupa suada em folha de bananeira, milho e molho de peixe (30€) e Parrilla, milho grelhado, jalapeños e pickles (duas pessoas – 69€). A sobremesa Doce de leite, maracujá e ananás (10€) também promete surpreender pela combinação de sabores.

Os clientes podem optar também por fazer o menu de degustação, que tem um valor de 69€ por pessoa, acompanhado de harmonização de vinhos (36€ por pessoa).

As reservas podem ser feitas através do e-mail reservas@erva-restaurante.pt, do contacto telefónico 912 592 132 ou do site.