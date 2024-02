Mizu Teppanyaki

Porches, Algarve

A riqueza gastronómica da cozinha japonesa contemporânea ganha um lugar no Mizu Teppanyaki, o restaurante de fine dining japonês do Vila Vita Parc. Para a noite de 14 de fevereiro, há um menu que começa com Lírio com togarashi, seguindo-se as Gyosas de camarão, molho XO e yuzu, a Seleção de nigiris braseados, o Peito de pato com teriyaki e, no final, Cereja, rosas e Sichuan (72€, sem bebidas).

O jantar está aberto a não hóspedes do resort e as reservas podem ser feita para customerservice@vilavitaparc.com ou do 282 310100.

créditos: VC

Emme

Ericeira

Quem quiser desfrutar da experiência na noite de São Valentim longe da confusão da cidade e com vista mar, terá à sua espera no Emme, um menu também criado para a ocasião. Nos snacks há Abacaxi, gin, hibiscos, e Ostra, granita de malagueta e gel de limão. Seguem-se Vieiras e caviar, e Salmonete, salsa thai e alho francês. Na carne há Terrina de vaca, arroz de cogumelos e foie e, na sobremesa, Floresta de chocolate.

A experiência tem o valor de 70€ (+ 25€ com pairing vínico) e está aberta a todos os que não estejam a pernoitar no hotel. As reservas devem ser feitas para o telefone 938 220 018.

créditos: Francisco Nogueira

Onda

Ericeira

O restaurante Onda, no Aethos Ericeira, é o cenário perfeito para um jantar a dois, onde os sabores se entrelaçam com o ambiente acolhedor e a vista para o Atlântico. Sempre com opções vegetarianas, o menu para este dia inclui Ostras com molho vinagrete de champanhe e pérolas de maracujá, Risotto de alga wakame com vieiras ou um Caril de tofu fumado e legumes assados servido em casca de coco seco, terminando com um Fondant de chocolate e malagueta com calda de morangos assados. E para quem quiser ficar até ao amanhecer, nada como passar a noite no hotel, adormecer ao som das ondas do mar e acordar com a brisa salgada na varanda.

O jantar tem um preço de 145€ para duas pessoas com oferta de uma garrafa de vinho branco ou vinho tinto ou espumante. Reservas pelo telefone 261 244 510 ou email ericeira@aethoshotels.com

Black Pavilion e 2monkeys

Lisboa

Desde a sua abertura, em abril de 2023, que o Black Pavilion e o 2Monkeys, situados no Torel Palace Lisbon, têm vindo a atrair não só viajantes de vários cantos do mundo, como todos os que procuram saborear uma boa refeição num lugar intimista e muito sofisticado. Para assinalar o dia mais romântico do ano, os dois restaurantes vestem-se a rigor com uma proposta distinta: no Black Pavilion, o jantar arranca ao som do saxofone num ambiente festivo que terá como fonte de inspiração um baile de máscaras veneziano. Raviolis de Camarão, Robalo com Brás de Legumes ou Pintada com Molho de Especiarias são algumas das opções a provar ao longo da noite (90€ com harmonização vínica, água e café), uma proposta bem diferente daquela que será servida ao balcão do 2Monkeys. Neste espaço, a experiência de fine dining desenhada a quatro mãos pelo chef consultor Vítor Matos em colaboração com o chef residente Francisco Quintas tem um custo de 200€ (pairing incluído), e mantém-se surpresa.

As reservas deverão ser feitas através do telefone 218 262 927, ou dos e-mails info@2monkeys.com.pt e info@blackpavilion.com.pt

créditos: Luis Ferraz

Brilhante

Lisboa

No dia mais romântico do ano, a equipa do Restaurante Brilhante está preparada para receber todos os casais que querem celebrar com uma refeição. Para começar a refeição, o chef Executivo de bar, Fernão Gonçalves, preparou um cocktail muito sugestivo, que tem por base whisky, não fosse essa bebida de eleição no Bar do Brilhante, e ainda pepino, hortelã, coco e espumante rosé. No capítulo das entradas há Ostras do Sado, Vieiras com puré de pastinaca e emulsão de erva príncipe ou, para os amantes de Foie, o Foie Gras Torchon, compota de chalota e brioche. Nos principais dois pratos-estrela: o Arroz de Lavagante e o Clássico Bife à Brilhante, uma homenagem à receita centenária lisboeta do “Bife à Marrare”, eternizado nos célebres cafés do século XIX, agora aperfeiçoada pelo Chef Luís Gaspar e pela sua equipa. Para terminar, não esquecer o Soufflé de avelãs de Piemonte e chocolate, ou o Mil-folhas de baunilha e caramelo com gelado de baunilha de Madagáscar, sugestões conhecidas por Claiton Ferreira, o Chef Executivo de Pastelaria.

As reservas podem ser feitas para o telefone 210 547 981 ou por brilhante@restaurantebrilhante.pt

créditos: DR

Kabuki

Lisboa

No restaurante 1* Michelin onde a junção dos sabores japoneses e mediterrânicos da origem a um casamento muito feliz, também há uma degustação exclusiva para a noite de 14 de Fevereiro, que começa com um cocktail de boas-vindas. À mesa, chega primeiramente a habitual bento box, uma caixa de 6 amuse bouche surpresa. Segue-se a seleção especial do chef de Sashimi, e dois Usuzukuri: o Akami Caviar (com atum, caviar e dashi de tomate) e o “Bulhão Pato” (com peixe branco, ameijoas e molho “à bulhão pato. Depois chega o Maguro Estrelado (atum picante, ovo estrelado e batata frita), e há ainda tempo para a seleção de Nigiris, e para a Costela wagyu teriyaki. Para terminar, não poderiam faltar os tradicionais mochi e ainda um Tiramisú de Matcha.

A experiência tem o valor de 170€ e as reservas podem ser feitas aqui.

Blind

Porto

No Blind, restaurante de fine dining do Torel Palace Porto, o romance de Romeu e Julieta dá o mote ao alinhamento gastronómico da noite de 14 de fevereiro. O projeto, que desde a sua abertura, em 2020, procura homenagear a obra “Ensaio Sobre a Cegueira” de José Saramago, volta a apostar numa experiência que desafia todos os sentidos. Nesta noite, a Blind Experience arranca às 19h30 no lobby do hotel, onde serão servidas as boas-vindas do chef Vitor Matos, e continua à mesa do Blind com um menu surpresa que promete muitos sorrisos, suspiros e combinações improváveis (180€ com bebidas incluídas). Para quem procura uma experiência mais imersiva, o Torel Palace Porto disponibiliza também pacotes de alojamento para esta noite a partir dos 630€ que incluem bebida de boas-vindas, tratamento VIP, jantar e estadia para dois com pequeno-almoço.

Para mais informações, o contacto faz-se pelo telefone 226 090 559 ou e-mail info@blind.pt

créditos: Luis Ferraz

Pot&Pan e Bello Rooftop

Porto

Quer esteja solteiro ou comprometido, no dia 14 de fevereiro todos são bem-vindos no The Rebello, hotel de 5 estrelas situado no cais de Vila Nova de Gaia. Foi a pensar nos casais mais apaixonados, que o chef André Coutinho desenhou um menu inspirado no romance de D. Pedro e Inês de Castro para o restaurante Pot&Pan (55€ com bebidas incluídas), onde brilharão sugestões como Filete de Peixe Galo com Arroz de Algas e Coentros, Lombo de Porco Ibérico com Pickles de Cogumelos e Puré de Batata-Doce, ou ainda um arrojado Semi Frio Aveludado de Frutos Vermelhos, tudo isto com música ao vivo a acompanhar. Mas porque o amor pode – e deve – ser celebrado de todas as formas, o hotel abre as portas no mesmo dia para uma masterclass de cocktelaria ao final da tarde (10€/pessoa), seguindo-se de um descontraído rodízio de pizzas napolitanas no Bello Rooftop. A iniciativa procura juntar locais, hóspedes e viajantes desconhecidos em torno de boa comida, e ficará pelo valor de 35€/pessoa, já com as bebidas incluídas. Dia 17 de fevereiro, a proposta gastronómica de São Valentim do restaurante Pot&Pan volta a ser servida a partir das 20h, para todos os que preferirem aproveitar o fim-de-semana para levar a sua cara-metade a jantar – ou que procurem apenas uma boa desculpa para outro serão especial.

Mais informações através do e-mail fb@therebello.com ou pelo telefone 220 028 940.