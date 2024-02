No lisboeta Oitto a proposta à mesa começa com Ostras, gel de malagueta e pickles, Croquete ‘explosivo’ de camarão e algas e Puri de cogumelos, seguindo-se Lírio marinado, batata-doce, e citrinos como entrada. Para prato principal o chef Carlos Afonso sugere Arroz de corvina e caviar de algas e para sobremesa Morangos macerados em vinho do Porto com chantilly de lima keffir. O menu inclui águas e couvert, composto por uma seleção de pães, azeite e manteiga da casa, e ainda a oferta de flute de espumante.

Situado bem no coração do Chiado, na porta com o número 8B do Largo do Picadeiro, o Oitto é um restaurante de gastronomia portuguesa.

O jantar de Dia dos Namorados orça os 69€ por pessoa. As reservas podem fazer-se através do site oitto.pt ou pelo telefone 210 403 199.