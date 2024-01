Asia Connection recebe o ano do Dragão em festa com novos pratos e cocktail exclusivo

Em 2024, ou ano de 4722, de acordo com o calendário oriental, apesar da grande festa estar reservada para 10 de fevereiro, já se iniciaram os preparativos para receber as energias do Dragão, símbolo de sorte e exuberância, e que serve também de inspiração para novas criações vindas diretamente da cozinha e do bar do Asia Connection.

O chef consultor João Pupo Lameiras trabalhou nas últimas semanas nas novidades, com pratos de origem cantonesa, região da China conhecida por ter sido um importante ponto da Rota da Seda marítima. É o caso do Siu Mai de porco numa combinação com vieira fresca e molho de pimenta preta chinês (8€ – quatro unidades); do Har Gaw, um Dim Sum tradicional cantonês de camarão servido com cabeça de gamba rosa frita e flor de sol (10€ – quatro unidades); e das típicas Gyozas de Wonton de galinha com olho chili crip (8€ – quatro unidades).

À mesa estreiam-se, ainda, um pão caseiro doce (Bun) recheado com batata-doce laranja e cebola assadas como molho BBQ coreano (8€), bem como duas novas adições à secção de Baos Montou, um dos pratos favoritos dos visitantes do restaurante: a versão com Cogumelo shiitake frito coreano, slaw e pickles de pepino (11€ – duas unidades) e com Barriga de porco cozida lentamente, molho de ostra, amendoim e pickles pepino (11€ – duas unidades).

A jornada gastronómica inclui três novas propostas de pratos principais, em que os cogumelos, as gambas e o atum são os ingredientes estrela. Nas sugestões de prova junta-se agora o Caril aromático thai com coco, legumes, caju e arroz servido com a possibilidade de incluir uma de três proteínas distintas: Magret de pato (22€), Gambas (19€) e Shiitake e bimis, a opção vegetariana (14€). Seguindo a tendência da dieta paleolítica, rica em fibras, proteínas e antioxidantes, o menu inclui uma sopa Tom Yum (18,50€ – duas pessoas), tradicionalmente tailandesa, com leite de coco, cogumelos, couve pak choi e gambas O gengibre presente na receita original é aqui substituído por galanga, o chamado gengibre tailandês, que confere um sabor mais forte e apurado. Por fim, há ainda espaço para conhecer um Ceviche asiático de atum com leite de coco, líchia, fruta exótica da China, tapioca e crackers de wonton (13€).

Na noite de 10 de fevereiro (sábado), os típicos envelopes vermelhos da festa estarão pousados em cima das mesas para revelar o cocktail de autor exclusivo para a data. Wushi (9€), o “Dragão dançante”, é a sugestão que combina Sake Choya, xarope de citronela e espumante. Estará também em destaque o best-seller de cocktails de assinatura Asian Mule (9€), feito com Sake com pimenta de Sichuan, sumo e lima, ginger beer, xarope de açúçar e espuma de gengibre.

