Em 2023, Alexandre Silva abriu as portas do Emme a vários convidados, para noites sempre singulares: Pedro Lemos, David Jesus, mas também as marcas de cerveja Vadia e de vinho Hajacortezia passaram por lá. Em 2024, a iniciativa regressa e o primeiro convidado é, desde o ano passado, o chef residente do restaurante. Maurício Pinto vem de uma família de cozinheiros que sempre teve restaurantes tradicionais, cujas cozinhas eram um dos seus lugares prediletos.

Profissionalmente Maurício Pinto passou por projetos como Hotel Quinta das Lágrimas, Noah Surf House, Areias do Seixo, até chegar ao Emme. A sua ligação ao mar — quando não está na cozinha, está dentro de água a praticar bodyboard — desagua no trabalho que faz no Immerso, onde a costa é protagonista.

Na noite de 2 de fevereiro os dois cozinheiros juntam-se para celebrar o registo atlântico e costeiro que praticam no Emme. Além de uma noite de apresentação oficial do chef que, no dia a dia, lidera a equipa do projeto, nesta noite serão provados dez momentos, que ainda estão a ser ultimados pelos dois cozinheiros. Garantido será o recurso a produtos regionais da região oeste, legumes da horta do restaurante e peixe da lota de Peniche, que tantas vezes, quer Alexandre quer Maurício, visitam.

O jantar tem o valor de 120€, com bebidas incluídas. As reservas podem ser feitas através do telefone 938 220 018. Esta iniciativa irá continuar ao longo de 2024, com cozinheiros de vários pontos do país.