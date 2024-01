A seleção de saladas do Brunch Buffet do Local-Your Healthy Kitchen apresenta desde os tacos de jaca, passando pelo tomate e burrata, aos ovos feitos na hora da forma que o cliente preferir e a saladas que podem variar todas as semanas. Alguns dos exemplos são a Salada César de frango, a Salada de camarão, cevada perolada e kale, o Garden bowl com dip de abacate, coentros e lima, a Salada grega com couscous gigantes, entre outros pratos.

Uma boa seleção de pão é indispensável num brunch. No Local a aposta passa pela massa mãe ou pelo pão sem trigo e com alternativas saudáveis como a batata-doce, abóbora ou alfarroba, brioches e pão pita e ainda seis variedades de dips como o de abacate, húmus de beterraba e o tzatziki, entre outros.

Brunch que é brunch tem também de contar com uma mesa de doces. A equipa de pastelaria do Local preparou uma seleção de doçaria e pastelaria que inclui panquecas sem trigo, sem lactose e vegetarianas e que podem compor com os vários complementos à disposição no buffet como Nutella e manteiga de amendoim caseiros ou agave, a bolos de fatia preparados semanalmente, aos sweet bites e outras sobremesas do Local.

A tudo isto junta-se ainda uma variedade de fruta, iogurte (também vegetal), granola caseira, vários smoothies, sumos, infusões e cafetaria.

O brunch tem o valor de 25€ por pessoa. As reservas podem fazer-se pelos seguintes contactos: Sábados – Local -Your Healthy Kitchen Santos (Avenida 24 de Julho, 54, Lisboa). Telefone 926 438 085. Domingos - Local-Your Healthy Kitchen Alvalade (Rua José D’Esaguy, 5 C, Lisboa). Telefone 915 277 730. Local-Your Healthy Kitchen Cascais (Rua Padre Moisés da Silva, Loja 13, Cascais). Telefone 911 14 190.