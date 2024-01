Como um menu tipicamente italiano, a carta do Paper Moon inicia-se pela secção “Antipasti”, onde encontramos pratos como o Battuto di Gamberi Rossi, um carpaccio de camarões servido com corações de alface romana crocantes, finger lime, maçã verde e o seu creme (24€); a Burrata Pugliese, uma burrata com curgete, azeitona Taggiasca, tomate-cereja Datterini assado, manjericão fresco e azeite (18€) ou um diferente Merluzzo Nero, bacalhau empanado servido com molho tártaro caseiro (18€).

Nos “Primi Piatti”, são inúmeras as opções confecionadas com produtos locais como o Pappardelle Paper Moon, uma massa caseira com bacon, molho de tomate e natas (21€), o Gnoccheti, um gnocchi caseiro de ricota, creme de trufas, lascas de trufas da estação e avelãs tostadas (26€), ou o Risotto de cogumelos porcini com parmesão de 24 meses (24€). Também os ingredientes da costa portuguesa são homenageados nesta carta, como o Spaghetto Gentile, um vongole de amêijoas (28€), o Tagliolino, um tagliolini com lagostim, flores de curgete e azeite toscano (36€), ou então, para duas pessoas, o Linguine com lagosta, tomate-cereja Datterini e molho bisque (87€).

Fora das massas e risottos, nos “Secondi Piatti”, encontramos novidades. Entre vários sabores, destaca-se o Coda di Rospo, um tamboril grelhado servido com puré de alcachofras de Jerusalém, tomate seco grelhado e erva doce (28€); Ossobuco di Vitello, acompanhado de risotto de açafrão (32€), ou a La Nostra Milanese, um prato típico de vitela, servido com salada de rúcula e tomate-cereja Datterini (38€).

Os amantes de pizza também encontram propostas na carta do Paper Moon. Entre opções mais tradicionais a outras mais inovadoras, a carta apresenta dez opções, que vão desde a Pizza Porcini e Tartufo, com mozzarella, cogumelos e trufas da estação (24€), à Pizza Valtellina, mozarella, bresaola, rúcula e parmesão 24 meses (19€), passando pela Calzone Classico, tomate, mozarella, fiambre e manjericão fresco (16€).

“O cenário algarvio serviu de inspiração para a carta desta estação, que integra os produtos locais e sazonais tanto em receitas italianas clássicas, como em pratos atuais e receitas originais”, assume o chef Ciro Piedimonte.

Para reservas e mais informações, o contacto é o telefone 289 372 300, ou através do The Fork