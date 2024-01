O brunch de domingo do soMos Restaurant & Lounge é já uma tradição, mas em 2024 regressa com uma área inteiramente dedicada ao showcooking. Pelas mesas do restaurante do Crowne Plaza Porto, situado em plena Avenida da Boavista, desfilam pratos quentes, frios e vegetarianos, numa oferta idealizada e assinada pelo chef Jorge Sousa.

Tudo começa com uma seleção de pães, queijos e charcutaria, sem esquecer os tradicionais croissants franceses, as gulosas panquecas, com direito a uma fonte de chocolate e compotas caseiras a acompanhar, ou as saudáveis bowls de iogurte com sementes de goji, abóbora e frutos secos.

A partilha de momentos à mesa arranca com um buffet de entradas, onde não faltam os salgadinhos e empadas caseiras, as Mini quiches de legumes, os Spring rolls vegetarianos regados com molho teriyaki ou as Fatias de salmão fumado com crème fraîche e alcaparras. No universo das saladas, destacam-se as combinações com quinoa e couscous, queijo fresco, nozes, rúcula e açafrão, e os amantes de comida italiana podem ainda deliciar-se com algumas opções de pizzas artesanais.

Nos pratos quentes, mais compostos e aconchegantes, predominam as propostas do chef, que variam todas as semanas consoante a sazonalidade dos produtos, onde além da sopa ou do creme de legumes, pode ainda contar com receitas tradicionais e de conforto que incluem carne, peixe ou sugestões vegetarianas.

Na área dedicada ao showcooking é possível visualizar a confeção e o empratamento de alguns pratos como os Bifinhos em bolo do caco com cebola confitada, o Hambúrguer black angus com chalota, bacon e queijo cheddar, as Tostas de presunto com tomate, as Bruschettas de cogumelos, as Focaccia e os Ovos mexidos, benedict ou em versão omelete.

Já na zona de sobremesas saltam à vista algumas combinações clássicas. É o caso do Cheesecake de citrinos com compota de morango, o Brownie de chocolate negro, amendoim e flor de sal, as Queijadas de laranja, os típicos Pastéis de nata, as Rabanadas em calda de vinho do Porto ou o Salame de chocolate.

soMos Restaurant & Lounge Avenida da Boavista, nº 1466, Porto Contactos: tel. 226 072 552; e-mail somos.restaurant@ihg.com

O brunch do soMos Restaurant & Lounge acontece todos os domingos, entre as 12h30 e as 15h00 e tem o valor de 35€ por pessoa, com algumas bebidas incluídas (café americano, leite, bebida de soja, sumo de laranja natural e limonada). As crianças dos três aos dez anos usufruem do valor de 19€ e as crianças até aos dois anos são convidadas.

A consulta de disponibilidade e reservas poderá ser feita através do 226 072 500 ou pelo e-mail somos.restaurant@ihg.com