Para aquele que se propõe ser o dia mais romântico do ano, o Lisbon Marriott Hotel apresenta um jantar exclusivo ao som de música ao vivo e sob as estrelas. A refeição decorre no Citrus Restaurante, a partir das 19h00, prolongando-se até às 23h00.

O chef Dominic Smart preparou um menu em diferentes momentos. Para iniciar o jantar, a proposta recai sobre um aperitivo para abrir o apetite. Seguem-se as entradas: Macarron de queijo de cabra com recheio de presunto e Cebola caramelizada, gelatina de Champanhe Rosé com caudas de Lagostim, ovas de ouriço-do-mar, vinagrete de bisque acompanhado de vegetais da primavera.

Para o prato principal há duas opções: Magret de pato com redução de vinho do Porto, cogumelos ostra e puré de três raizes ou Supremo de garoupa com crosta de broa de milho e ervas, beignets de mexilhão com espuma de vinho verde acompanhado por vegetais da primavera. Por fim, não poderia faltar a sobremesa: Serenata apaixonada de maçã em forma de coração com cobertura de caramelo.

O preço do jantar é de 47€ por pessoa (inclui welcome-drink, espumante, vinho tinto Bafarela reserva Douro, vinho branco Dom Vicente do Dão, águas, café e chá). O Lisbon Marriott Hotel preparou um sorteio especial de jóias Filipa’s Concept e coffrets Clarins.

A reserva é obrigatória através do telefone 217 235 400 ou pelo e-mail sara.matias@marriotthotels.com