Oro visita Jardim para uma noite de cozinha italiana no coração de Lisboa

O Jardim, novo projeto da dupla Francisco Breyner e Pedro de Sousa (Chef Executivo), volta a abrir as portas da sua cozinha a chefs convidados. Neste âmbito, o próximo convidado será o chef Riccardo Canella, do restaurante veneziano Oro, a 18 de Janeiro, num menu de degustação com sete momentos, elaborado em harmonia e a quatro mãos com o chef residente.

Riccardo Canella vem a Lisboa em raras ocasiões. Desta feita, fá-lo para apresentar uma ementa no Jardim (Rua de São Bento n.º 202) que conta com Ostra e ponzu português; Abóbora a baixa temperatura, molho de sementes de abóbora, caviar; "Insalata con.dita" (ervas grelhadas e frescas, caramelo de cogumelos, beterraba fumada); “Ri.sotto acqua” (arroz carnaroli, frutos do mar portugueses, plâncton); Pluma de porco preto grelhada, berinjela fumada, molho de cogumelos e, como sobremesa, um Gelado de flor de sabugueiro, pólen de abelha, óleo de folha de figo.

créditos: Jardim

Natural do norte de Pádua, Riccardo iniciou a sua carreira muito jovem, trabalhando ao lado de grandes nomes da gastronomia italiana, como Gualtiero Marchesi e Massimiliano Alajmo. Posteriormente, viajou para a Dinamarca e trabalhou durante sete anos nas cozinhas do Noma (três estrelas Michelin) em Copenhaga.

Ao regressar a Itália, voltou a Veneza e, com o apoio da sua equipa, assumiu o projeto gastronómico do Hotel Cipriani, com o seu restaurante Oro (uma estrela Michelin). Recentemente, deixou esse projeto para se focar em novos horizontes.

A refeição inicia-se às 20h00, com o preço de 70€ por pessoa (Wine Pairing: 35€ por pessoa) e as reservas a poderem fazer-se aqui.