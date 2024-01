No JNcQUOI Avenida, Bernardo Reino (mais conhecido por Gigi) vai servir os sabores mais icónicos do seu restaurante que está, neste momento, encerrado para a habitual pausa sazonal. O Ceviche frio de atum (24€) e Ceviche quente de tamboril (27€) juntam-se ao Xerém de berbigão (27€) e à Tomatada de ovos com camarão (25€) nas sugestões para entrada. Como prato principal, os peixes e o marisco são os ingredientes estrela em destaque: os clientes poderão optar entre Massada do mar (38€), Carabineiro com Morrones (75€), Pampo com molho siciliano (42€) ou Camarão tigre com molho pimenta verde (45€).

O restaurante Gigi está localizado na praia da Quinta do Lago, no Algarve, com vista para o Parque Nacional da Ria Formosa. Na sua visita a Lisboa, o restaurante algarvio tem como anfitrião o Chef Executivo do JNcQUOI Avenida, António Bóia.