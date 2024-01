Casa de comida mexicana no coração de Lisboa, o Boca Linda apresenta agora pratos novos para saborear sem culpa no novo ano. Partindo da herança da visita do chef Diego Hernandez e da chef Tania Livier no âmbito do evento do Mexican Chef´s Experience em outubro, a casa apresenta um taco que é uma evolução da tradicional Milanesa de acelga (8€). A este prato vegetariano com base de acelga junta-se puré de pimento serrano, chalota e coentros.

Também os Tiraditos de atun ou curvina (8,5€) se juntam ao menu. Compostos por lâminas de atum ou corvina temperados com molho de jalapeño e limão, são uma boa forma de dar início à refeição. O Boca Linda introduziu na ementa a nova Tostada mista de mariscos (10€). Já a Tostada Jamaica (10€) com flor de hibiscus, tomate, cebola, pimentos e tostada de milho apresenta-se como uma escolha à base de vegetais. Por fim, destaca-se as Fajitas de vaca ou frango (24€) ideais para fazer tacos ou comer com garfo e faca - sem trair a tradição mexicana - com pimentos vermelhos, verdes, amarelos e cebola branca.

Boca Linda Calçada Marquês Abrantes, n.º 94, Lisboa Contactos: tel. 937 041 918

Tomando partido das propriedades anti-inflamatórias e os benefícios associados ao bom funcionamento do organismo, a flor típica do méxico, o hibisco, torna-se a estrela do novo cocktail Virgin Margarita de Hibiscus (5€).