Este será o primeiro evento de um total de seis, que procuram a ligação entre os vinhos e a gastronomia das várias regiões de Portugal, sendo a Bairrada a primeira a ser celebrada. A iniciativa vai decorrer na sala Odyssey, contígua ao restaurante Viseversa (Rua da Junqueira, n.º 63).

As sessões de carácter mensal compõem-se dois momentos, a saber: uma Masterclass, onde os participantes interagem com o sommelier e com o produtor de vinhos da região selecionada, numa conversa sobre castas, terroir, e carácter dos respetivos vinhos, que terá momentos de tasting. O segundo momento conta com um jantar de degustação, de cinco pratos, confecionado pelo chef do Hyatt Regency, Tiago Silva, com inspiração na zona de origem do vinho escolhido.

No caso específico da iniciativa a decorrer a 18 e janeiro, a refeição será acompanhada por uma prova de cinco vinhos, todos de Luís Pato, com a harmonização a ser responsabilidade do sommelier António Lopes.

As reservas para a masterclass e jantar podem fazer-se pelo telefone 219 023 205. O evento tem início às 19h30 e o preço orça os 80 euros por participante.