O restaurante Friends Kitchen, com um conceito gastronómico português, focado na alimentação saudável e sustentável, entra em 2024 com um menu buffet ao domingo, composto por saladas variadas, tábua de queijos e enchidos como entrada. No que respeita aos pratos principais, as sugestões do chef passam, por exemplo, por Medalhões de pescada com cebolada pimentos, tomate cherry e puré de batata ou Bifes de peru braseados com molho à portuguesa acompanhados por batata chip, arroz basmati e/ou legumes salteados ao alho. Já nas sobremesas, as propostas recaem, entre outras, na Tarte de limão merengada e no Bolo de chocolate com frutos vermelhos.

O buffet, que muda de menu a cada semana e é publicado às sextas-feiras no Instagram do HolidayInn Porto Gaia e do Friends Kitchen, e ainda no site, decorre todos os domingos das 12h30 às 14h30. Com um custo de 29,5€ por pessoa e oferta de parque de estacionamento, o buffet apresenta também um valor de 16€ para crianças dos cinco aos 12 anos e gratuito para crianças até aos quatro anos. Sumos e refrigerantes, vinhos selecionados e café incluídos.

As reservas estão disponíveis através do telefone 223 747 500 ou e-mail eventos@hiportogaia.com