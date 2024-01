Os amantes da cozinha picante têm a oportunidade, a partir do dia 16 de janeiro, de mergulhar numa experiência que testa o palato com sabores asiáticos. Os cinco pratos com diferentes intensidades de picante que chegam à mesa do restaurante SOI, contam com mão do chef Maurício Vale.

O “Picantómetro” está disponível ao almoço e ao jantar em exclusivo durante 15 dias, utilizando diferentes origens de picante, do Laos ao Japão, da Malásia à Tailândia, passando ainda pelo Nepal, Taiwan e Coreia.

Nesta visita ao mundo do picante, os comensais podem desfrutar de iguarias como Bao Brisket com Gochujang – peito de novilho marinado com gochujang, pickle de pepino chinês e maionese de kimshi –, Nepali Samosas – samosa de batata, beringelas assadas e especiarias, com chutney nepalês –, e ainda Thai Choo Chee Fish Curry – um prato perfumado com lima kaffir, galanga e coco torrado, resultando numa harmonia entre doce, salgado e picante.

Os interessados também podem experimentar Tom Yum – sopa tailandesa de camarão com malaguetas Bird Eye Chilli ou Red Thay Chilli originais do centro da Tailândia – e Panang Curry de Frango – caril da Malásia com leite de coco e lemon grass, frango assado com sambal e arroz de jasmim. Os valores para desfrutar deste menu variam entre os 6€ e os 17,5€.

SOI - Asian Street Food Rua da Moeda n.º 1C, Lisboa Contactos: tel. 912 895 391

Segundo Maurício Vale, Chef Executivo do SOI, ”o picante torna a culinária mais variada e criativa, e tem alguns benefícios para a saúde que vão desde o consumo de energia do corpo ao fortalecimento cardiovascular. Com o ‘Picantómetro’, os amantes da comida picante vão desafiar os seus limites e descobrir uma experiência gastronómica diferente“.

As reservas podem fazer-se pelo telefone 912 895 391.