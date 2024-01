Favas com entrecosto, Choco frito ou Arroz de polvo são algumas das especialidades portuguesas incluídas na iniciativa gastronómica “12 meses, 12 pratos”, que em cada mês promove os mais típicos pratos do país nos restaurantes dos hotéis Vila Galé. As sugestões mensais, ao almoço e ao jantar, acompanham os produtos da estação e destinam-se quer aos clientes das unidades hoteleiras Vila Galé, quer a comensais não alojados nos referidos estabelecimentos.

O calendário de comeres tradicionais portugueses inaugura este mês de janeiro com a Francesinha seguida, em fevereiro, do Arroz de tamboril e da Alheira frita com grelos em março. Com a primavera instalada, o Bacalhau espiritual é o prato destacado em abril, seguido das Favas com entrecosto em maio e do Atum à algarvia em junho.

Com o verão, o elenco de pratos apresenta Secretos de porco grelhados com limão e esparregado, Choco frito com batata salteada e Bacalhau à Brás, respetivamente em julho, agosto e setembro.

Outubro e o outono pedem uma Açorda de camarão, novembro um Arroz de polvo à algarvia e dezembro uma Massada de robalo com camarão.

Esta iniciativa decorre nos restaurantes dos hotéis Vila Galé em Portugal – exceto no Vila Galé Porto Ribeira, Vila Galé Sintra e Vila Galé Collection Palácio dos Arcos –, com um preço de 14€ por pessoa (bebidas não incluídas).

As reservas podem fazer-se aqui.