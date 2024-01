O "Almoço Executivo” no Capítulo Restaurant & Bar é composto por sopa ou entrada, prato principal, com opção de escolha de uma sobremesa. Já nas bebidas, para além da água também está incluído um copo de vinho. A refeição com assinatura do chef Vitor Sobral apresenta diferentes sugestões de segunda a sexta-feira, da Sopa de mexilhão com açafrão, abóbora e limão, ao Bacalhau à Brás do chef ou a Feijoada do mar. Para os apaixonados pelos petiscos, a carta de refeições ligeiras pode ser solicitada a qualquer hora do dia.

Situado no Convent Square Hotel Vignette Collection, no coração de Lisboa, junto à Praça do Rossio, o Capítulo Restaurante & Bar tem uma localização de fácil acesso quer a pé ou mesmo de carro.

A refeição orça os 24,8€ por pessoa ou 26,8€ já com sobremesa.

As reservas podem fazer-se pelo telefone 218 295 210.