Na Lousã, o almoço vai ser especial com duas cozinheiras de mão cheia, a dona Luísa e a dona Lurdes

A dona Luísa e a dona Lurdes aceitaram o convite do chef e juntos partilham a cozinha do restaurante À Terra. Além da paixão comum pela cozinha desde pequenas, as duas cozinheiras da terra têm uma forte ligação com a agricultura, pois é das suas hortas que colhem a maioria dos produtos com que cozinham para a família, amigos, e agora no Octant Lousã.

São elas que, no dia 27 de janeiro, vão dar vida ao almoço “Como em Casa”. Para abrir o apetite, a experiência começa com os petiscos tradicionais como a Broa de Serpins feita com a farinha moída no moinho de água da família da D. Luísa e cozinhada no forno a lenha. E tal como se estivesse em casa da dona. Luísa ou da dona Lurdes, será ainda servida uma Sopa à Lavrador.

Octant Lousã

Já com água na boca, as propostas para o prato principal recaem na típica Chanfana e no Polvo com Migas de Broa e Feijão Frade, em homenagem à tradição da região. Para adoçar os paladares, a Tigelada, doce típico da região, e o Pão de ló, poderão ser apreciados na companhia destas cozinheiras de mão cheia, enquanto se descobrem alguns dos segredos de culinária da vila.

Para complementar a experiência pelos costumes e tradições locais, antes do almoço os hóspedes e clientes do Octant Lousã terão oportunidade de participar num workshop de Mel Regional e outro de Licor Beirão, com um custo de 10€ e de 15€, respetivamente. O almoço “Como em Casa” tem um custo de 55€ por pessoa, com bebidas incluídas.

As reservas podem fazer-se através do e-mail reservations-lousa@octanthotels.com

As próximas edições do “Como em Casa” já têm datas marcadas: no Octant Douro no dia 24 de fevereiro, no Octant Vila Monte no dia 23 de março, no Octant Furnas no dia 20 de abril e no Octant Ponta Delgada no dia 25 de maio, sempre com cozinheiros de cada uma das regiões em que o hotel se localiza.