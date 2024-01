O mais recente restaurante Sen, localizado no Piso 2 do Centro Colombo, em Lisboa, apresenta uma ementa diversificada que combina ingredientes importados do Vietname com alimentos de mercados locais.

A carta conta com uma seleção de menus com preços que começam nos 9,95 euros.

No menu “à la carte” as propostas no que toca a entradas incluem, entre outros pratos, Tempura de gambas servido com molho de wasabi, Hostias de camarão, Vantans fritos com delícias do mar e queijo. Nos pratos de carne, sublinhe-se o Frango crocante com molho agridoce, as Fatias de picanha grelhadas com molho saté e a Carne de vaca salteada com folhas de manjericão. No que respeita ao marisco, as sugestões recaem no Camarão grelhado no espeto, no Caril de leite de coco com marisco e vegetais, e no Salmão caramelizado servido em pote de barro.

Os preços dos pratos variam entre os 2 e os 17 euros.

Para terminar de forma deliciosa, as sobremesas apresentam uma Sopa doce de fruta, uma Sopa doce de feijão-vermelho, leite de coco e gelatina, assim como Banana, tapioca com leite de coco, amendoim e sésamo. O preço das sobremesas varia entre os 2,5 e os 4 euros.