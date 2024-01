“O primeiro Nobu Hotel e Restaurante, em Portugal, ficará situado no coração de Lisboa, na famosa Avenida da Liberdade. Este endereço de prestígio, conhecido pelas suas boutiques de luxo e arquitetura distinta do século XIX, oferece aos viajantes mais exigentes acesso direto às lojas de luxo da cidade, aos restaurantes cinco estrelas e aos principais marcos culturais. A zona da Baixa, o moderno bairro do Chiado e o famoso Castelo de São Jorge ficam a poucos passos de distância, tornando este local a base perfeita para explorar tudo o que a cidade tem para oferecer”. É desta forma que o Nobu se apresenta aqueles que visitarem o site que dá a indicação que a abertura acontecerá em 2025.

A notícias espalhou-se como um rastilho de pólvora em maio de 2023, com diversos meios de comunicação a fazerem disso notícia: a famosa cadeia de Robert de Niro, do chef Nobu Matsuhisa, que dá nome à cadeia, e de Meir Teper promete causar sensação na movida lisboeta. Mas até lá, é possível desfrutar da experiência em outras localizações.

Uma delas, e talvez a mais diferente dentro do portefólio da empresa por ser, para já única, fica no Dubai. Mas não num sítio qualquer. O Nobu by the Beach encontra-se num dos resorts mais exclusivos e luxuosos do mundo, o Atlantis The Royal.

O hotel do mesmo grupo do Atlantis The Palm, ambos localizados na Palm Jumeirah, a palmeira mais famosa do mundo, foi inaugurado em janeiro de 2023, com pompa e circunstância. O espetáculo de abertura, reservado a convidados, contou com um concerto de Beyoncé - há quatros anos que a estrela americana não subia a um palco – que terá cobrado cerca de 22 milhões de euros pela sua atuação. Jay-Z, Kendall Jenner, Rebel Wilson e Liam Payne, ex-One Direction, foram alguns dos convidados do evento, cujas celebrações incluíram ainda fogo de artifício e jantares preparados por chefs de renome mundial, com destaque para Nobu Matsuhisa (Nobu by the Beach), Mich Turner (Little Venice Cake Company) e José Andrés (Jaleo by José Andrés), todos chefs de conceitos presentes no hotel.

Numa visita ao Dubai, o Nobu by The Beach é acessível a quem fizer reserva. Trata-se de um beach club que combina luxo e modernidade com a tradição da comida japonesa com ingredientes peruanos, numa fusão que ficou conhecida como “estilo Nobu”.

O clube tem uma piscina em forma de lagoa, o restaurante e um bar ao ar livre com vista para o oceano, onde os hóspedes podem relaxar numa espreguiçadeira elegantemente decorada ou optar por uma experiência ainda mais exclusiva, as cabanas Nobu, duas das quais com piscinas próprias e privativas com vista para o mar da Arábia.

O ambiente é animado por um DJ, que se apresenta ao vivo, de estilo Deep House. É como se o ambiente de Ibiza tivesse mudado de localização.

Ao leme do Nobu by the Beach está o chef Belkacem Boubekeur, com mais de 20 anos de experiência. À chegada será surpreendido por um cumprimento sonoro da equipa do restaurante. "Irasshaimase!". É desta forma que todas as pessoas são recebidas, que significa "Bem-vindo ao meu restaurante".

Com um menu de fusão nipo-peruano, o conceito são pratos de partilha. A recomendação do chef, se visita uma primeira vez, é experimentar três ou mais pratos dos chamados “Eight Highlights", ou seja, apostar em dois ou três pratos frios, dois ou três pratos quentes, sushi e terminar com uma sobremesa.

Entre os pratos, os destaques vão para o sushi de assinatura de seis peças Yellowtail Jalapeño (95 AED, cerca de 23€), nas saladas, Crispy Shiitake Salad Goma Truffle Dressing (90 AED, cerca de cerca de 22€), nos pratos quentes, Rock Shrimp Tempura com três molhos (125 AED, cerca de 31€) ou Black Cod Butter Lettuce (130 AED, cerca de 32€), um dos pratos que está na carta do Nobu praticamente desde o início.

O que pode esperar sobretudo, são ingredientes frescos, exclusivos e sabores complexos. Um restaurante digno de um hotel de luxo que se apresenta como uma experiência de luxo. O preço médio para duas pessoas, sem bebidas, é de 360 AED (cerca de 90€).

Além da experiência no restaurante, pode usufruir do Beach Club propriamente dito, ou do bar, com a sua lista de cocktails. E dar uma vista de olhos no próprio hotel, que, como referimos, é um dos mais exclusivos do mundo.

O balanço da experiência é francamente positivo. Por momentos acabamos por nos esquecer da nossa localização e a atenção vira-se para os pratos que desfilam à nossa frente. Trata-se de um ambiente descontraído, apesar de ter algumas regras, nomeadamente dress code, que chamam de beach chic (não pense em ir em tronco nu ou de chinelos de enfiar no dedo). Como em tudo no Dubai, por aqui os empregados são de diversas latitudes. Portugal incluído, por isso não se surpreenda se tiver a oportunidade de se cruzar com um.

O SAPO Lifestyle esteve no Nobu by the Beach a convite do Turismo do Dubai.