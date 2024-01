Las Brasas em Lisboa com sabores da grelha de Portugal e Espanha

No Las Brasas o pão é do bairro e nas entradas há uma série de tapas e petiscos para começar: Pimentos padrón (5€), Morcela assada na brasa com chutney picante de abacaxi (6,5€), Lulas, gambas e legumes fritos (8€), Croquetes de rabo de boi (7€), Gambas al ajillo (9,5€), Tártaro do lombo de novilho (11€), Mexilhões à espanhola (7,5€) e uma seleção de pintxos (tapas) do chef, servidos numa tábua de madeira (8€, para uma pessoa ou 15€ para duas).

Em jeito de contemplação, as carnes maturam pacientemente nas três arcas instaladas em frente às mesas. Ali se vão apurando os sabores e amaciando as texturas. As carnes do assador são servidas em tábua, para uma ou duas pessoas, com flor de sal e tomate assado (os acompanhamentos e molhos vêm à parte, para partilhar). Há cinco cortes distintos de novilho e 1 de porco ibérico: Chuletón Maturado (38€, para dois), Entrecot Maturado (48€, para dois), Lomo Maturado (26€, para um), Lomo Bajo Maturado (28€, para um), Lomo (24€, para um) e uma Mezcla de Cerdo Ibérico na brasa (32€, para dois).

créditos: Las Brasas

Para além da carne de novilho e do porco ibérico, há uma Espetada de calamares e camarão (18€), um Prato de bacalhau (17€), um Lombo de atum (18,5€), um Arroz de pato fumado (17€) e um prato de lagartos de porco ibérico com migas (15€). Há também um hamburger ‘Las Brasas’ (13€), servido em pão brioche.

Para terminar, a proposta recai no Cheesecake tradicional do País Basco, servido com molho de frutos vermelhos, um Crumble de maçã quente, com gelado de baunilha ou canela e um Bolo de chocolate com recheio de mousse e crumble de cacau. As sobremesas orçam os 6,5€.

Las Brasas Avenida da Igreja, n.º 22C, Lisboa Contactos: tel 966 003 301 e-mail lasbrasasalvalade@foodcollection.pt

Todos os dias há ainda um prato diferente para experimentar (por 9,9€). Há também Picanha na brasa (a 12,9€), servida com batata frita e salada verde. A lista dos pratos estará sempre bem visível, à porta do restaurante.