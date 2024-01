Par além da oferta da sobremesa a 12 de janeiro, o Mama Shelter Lisboa preparou outra surpresa no dia em que sopra as duas velas. Cada pessoa é recebida com um welcome drink e, no fim do jantar, cantam-se os parabéns com um bolo de aniversário. No que toca à animação, a noite será embalada ao som do DJ Ruben da Cruz.

Como forma de presentear os clientes, nas redes sociais do Mama Shelter Lisboa vai decorrer um Giveaway, em que, através da publicação de fotografias alusivas ao aniversário no seu perfil de Instagram, os seguidores se habilitam a ganhar um voucher para uma estada com pequeno-almoço e almoço no dia seguinte, tudo para duas pessoas.

Mama Shelter Lisboa Rua do Vale de Pereiro, n.º 19, Lisboa Contacto: e-mail lisboa@mamashelter.com

“Em termos de estada, no site do Mama Shelter Lisboa está a decorrer uma campanha especial três por dois, na qual o cliente paga duas noites, fazendo uma reserva de três, em quarto duplo. Um desconto de 33,3% sobre o valor da tarifa normal. As reservas terão de ser feitas até 31 de março e o promo code é MAMABREAK3”, informa a equipa da unidade hoteleira.