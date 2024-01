Pela terceira vez desde 2021, o restaurante de Ventozelo Hotel & Quinta propõe um menu especial dedicado aos amantes de lampreia, prato singular da gastronomia portuguesa. Na presente jornada gastronómica, a decorrer a 20 de fevereiro, a lampreia vai ser confecionada em parceria com o restaurante O Gaveto, casa oriunda de Matosinhos.

Em Ventozelo, a celebração da época tradicional deste peixe fluvial acontece à hora de almoço. O menu tem um custo de 60€ por pessoa, com vinhos incluídos, e é acompanhado à mesa por algumas surpresas desta quinta duriense.

Com vista para as encostas do Douro, a lotação desta terceira edição do menu de lampreia na Cantina de Ventozelo é limitada. A reserva prévia faz-se pelo telefone 254 249 670 ou através do e-mail hotel@quintadeventozelo.pt