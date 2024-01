No restaurante Magma do Senhora da Rosa Tradition & Nature Hotel o menu será fixo e especial para a data que se celebra, composto por Crocante de beterraba, Peixe branco avinagrado e chuerute; Bacalhau confitado, puré de grão e musseline ou Trouxa de novilho, pera caramelizada e legumes crocantes; Entremet de caramelo, chocolate preto, café e avelã.

A refeição tem o valor de 40€ por pessoa, com bebidas selecionadas incluídas (água, vinhos da casa, cerveja, refrigerantes e café) e com animação musical. Nas restantes últimas quintas-feiras, até final de maio, o valor será de 35€.

“As quintas-feiras que antecedem o Carnaval nos Açores são dias muito importantes para os açorianos. Estamos a falar de datas que são parte da cultura e tradição do nosso arquipélago e festejadas por todos. Evocam a amizade e a interação social e como tal, e mais uma vez, queremos assinalá-las da melhor forma, com momentos especiais à mesa e de convívio”, afirma Joana Damião Melo, coproprietária e diretora da Senhora da Rosa, Tradition & Nature Hotel.

Nas quintas-feiras seguintes, a 1 e 8 de fevereiro, celebram-se o Dia de Compadres e o Dia de Comadres, respetivamente, os quais serão igualmente assinalados pela Senhora da Rosa com a oferta de um cocktail especial no Bar.

Restaurante Magma Rua Senhora da Rosa n.º3, Ponta Delgada, São Miguel, Açores Contactos: tel. 296 100 900 ; e-mail info@senhoradarosa.com



Também a partir destas datas, a Senhora da Rosa irá relançar os lanches no Bar Magma, um carrinho de chá para duas pessoas, pelo valor total de 20€, e que inclui um cesto com foccacia, scones e tostas/torras, duas variedades de compotas, manteiga, seleção de queijos e carnes frias, pastelaria do dia, cinnamon rolls e as tradicionais malassadas tão típicas da época carnavalesca que estarão disponíveis apenas no Dia de Amigas e no Dia de Comadres. Tudo a acompanhar com um dos Chás da Gorreana.

As reservas podem ser feitas através do 296 100 900 ou reservations@senhoradarosa.com