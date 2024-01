O tributo musical, numa cortesia do intérprete brasileiro Rodrigo Saltton, num tributo a Elton John, divide-se em seis momentos, a harmonizar com cada um dos seis pratos do menu especialmente preparado para a ocasião.

O menu no restaurante Panorama, com assinatura do chef Valdir Ramos, combina ingredientes do marisco à carne, incluindo uma sobremesa de cinco sentidos.

Entre os pratos à prova a 14 de fevereiro estão a Ostra fresca da região de Setúbal com granite de maracujá e gengibre de champanhe; o Polvo em baixa temperatura sobre creme aveludado de amêndoas e couve-flor braseada acompanhada de salada cítrica de flores do campo; o Duo de vitela e foie gras, aligot de queijo Serra da Estrela em redução de frutos silvestres e ninho de vegetais baby.

Entre os temas interpretados por Rodrigo Saltton estão “Can You Feel The Love Tonight”, “You Gotta Love Someone” e “Candle in The Wind”.

A refeição orça os 99€ por pessoa com as reservas a poderem fazer-se aqui.