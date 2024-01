Para a noite de 14 de fevereiro, o restaurante localizado na Rua do Vale de Pereiro, n.º 19, na capital, preparou um menu especial, com opção vegan. O jantar será servido em dois turnos (das 19h30 às 21h30 e das 21h45 às 23h45) e começa com o amouse bouche composto por Trio de húmus de beterraba, Babaganoush e Mousse de tomate seco. A Entrada será Ceviche de salmão e vieiras, abacate e tapioca ou Ceviche de cogumelos, abacate e tapioca.

Para prato principal haverá Carabineiro e tornedó de novilho, legumes baby e chips de batata-doce ou Quinoto de legumes baby, abacate, tofu frito, romã e chips de batata-doce.

Para terminar a refeição é servido um Semifrio de chocolate, menta e morangos e rosas, acompanhado por uma flute de espumante.

O entretenimento contempla a atuação ao vivo de Raquel Pinto, seguida de uma playlist temática a cargo do DJ FeeBo.

As bebidas incluídas no menu são água, refrigerante ou meia garrafa de vinho da casa (tinto ou branco) por pessoa e café. Cada jantar tem um valor de 52€ por pessoa. As reservas podem ser feitas aqui.