A Adega de Palmela comemora o São Valentim ao sabor das provas comentadas de quatro vinhos premium e moscatel de Setúbal, acompanhadas da degustação de produtos regionais e com visitas guiadas, de terça a sábado, das 09h00 às 18h00.

A viagem vinícola a dois à Adega de Palmela, terá lugar no mês de fevereiro com a visita guiada às instalações, onde a marca irá revelar a sua história e o processo de produção dos seus vinhos, terminando na Cave das Barricas, com a prova comentada dos vinhos tinto, branco e rosé, acompanhado da degustação de produtos regionais como pão cozido a lenha, manteiga de ovelha, Queijo de Azeitão, enchidos e doces, terminando com a prova de Moscatel de Setúbal Adega de Palmela.

As reservas podem fazer-se através do e-mail enoturismo@acpalmela.pt ou pelo telefone 969 127 472 (Chamada

Com o custo de 28€, válido para duas pessoas, o voucher é adquirido através do e-mail do enoturismo ou no site da Adega de Palmela.

A Adega de Palmela conta atualmente com cerca de 300 associados e mais de 65 anos de cooperativismo.