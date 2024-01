Natural de Rebordosa, mas a residir no Porto, Joana Nunes, de 27 anos, conta com uma carreira no mundo da música desde os 15 anos, idade em que ganhou o festival da canção da sua terra natal. Desde essa altura que segue o seu sonho, tendo aos 17 anos participado no Ídolos e, em 2021, no “All Together Now” onde interpretou uma música da banda AC/DC. Mais tarde lançou o single "Tudo o Que Eu Quiser". Tem o seu projeto denominado Joana Nunes Music com banda e em acústico, acompanhada pelo cantor e guitarrista Bruno Vieira.

Na noite de sábado, a refeição no MXM Art Center inclui a entrada com mini salgadinhos variados com maionese de alho, o prato principal composto pelo Cheeseburger artesanal (150 g carne wagyu) com batatinha fritas (também com opção vegan), sobremesa, água, refrigerantes, cerveja e vinho (branco e tinto), até final do jantar.

Após o jantar haverá lugar a dançar ao som de um DJ.

O jantar com música ao vivo orça os 40€ por pessoa e tem início às 20h30.

As reservas podem ser realizadas através dos telefones 963 155 045 e 911 997 919. O MXM Art Center localiza-se na Rua do Ouro, n.º264, na cidade do Porto.