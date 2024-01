Prémios Mesa Marcada elegeram os melhores da gastronomia nacional. Há repetentes e novidades

Em 2023, João Rodrigues, que já tinha vencido seis vezes na categoria de “Os 10 Preferidos” quando chefiava o Feitoria, abriu o Canalha, em Lisboa, e criou o projeto itinerante Residência em que visitou 12 regiões do país, em 12 meses. Já os vencedores do ano passado nas duas categorias de “Os 10 Preferidos”, o Ocean (Porches, Algarve) e Vasco Coelho Santos, do Euskalduna (Porto), conquistaram, respetivamente, o segundo lugar nos restaurantes e nos chefs.

Ainda nos “10 Preferidos do Mesa Marcada” é de destacar a entrada no Top 10, para o 9.º lugar, do restaurante Cozinha das Flores, de Nuno Mendes, que abriu o ano passado no centro do Porto e lhe valeu o “Prémio Especial Sogrape Restaurante Novo do Ano”.

É de salientar, na presente edição, o restaurante Vista, do Bela Vista Hotel (Portimão), de João Oliveira, que venceu o “Prémio Especial Estrella Damm Destaque do Ano”, graças à subida de 12 lugares, que o fez alcançar o 8.º lugar no ranking dos restaurantes, e ainda viu o seu responsável pela pastelaria, Fábio Quiraz, ganhar o “Prémio Especial Roastelier by Nescafé Chefe de Pastelaria 2023”, atribuído por um júri especializado de 47 pessoas (mais 15 dos que na edição de 2022) constituído, maioritariamente, por profissionais de pastelaria e também por um grupo de figuras do mundo da gastronomia – clientes, jornalistas e chefes de cozinha – com particular gosto pela pastelaria.

Referência ainda, dentro do Top 10 de Restaurantes, para a subida de cinco posições, de 10.º para 5.º, do Essencial, de André Lança Cordeiro, que subiu três posições na lista dos “10 Chefs Preferidos”, ocupando agora o 9.º lugar. Entre chefs em destaque, o “Prémio Especial Makro Chef Revelação do Ano” foi atribuído a Gil Fernandes, da Fortaleza do Guincho, que subiu 24 posições, alcançando o 16.º lugar na votação geral.

Prémios especiais

Dos prémios especiais, votados pelo painel de júri alargado que atingiu, nesta 15.ª edição, o número recorde de 280 votantes, além do “Prémio Especial Queijo São Jorge DOP Mesa Diária” para o Canalha (o qual sucede ao Velho Eurico, de Zé Paulo Rocha, também em Lisboa, vencedor nas três edições anteriores), destaque também para dois “repetentes”: a Comida Independente de Rita Santos, em Lisboa, que voltou a ganhar o “Prémio Especial Bom Sucesso Loja Gastronómica do Ano” (pela terceira vez consecutiva), assim como o festival Chefs on Fire, da Lohad, de Gonçalo Castel-Branco, que conquistou o “Prémio Especial Nutrifresco Evento Gastronómico do Ano”, tal como em 2022.

Chef Rui Paula, um dos premiados da noite. créditos: Mesa Marcada

Além do “Prémio Especial Roastelier by Nescafé Chef de Pastelaria 2023” para Fábio Quiraz, do Vista, outros painéis de jurados distinguiram diversos profissionais do setor. Como novidades, foram pela primeira vez atribuídos o “Prémio Especial Don Julio Bar do Ano” e o “Prémio Especial Johnnie Walker Bar de Restaurante do Ano”, em que os vencedores foram, respetivamente, os lisboetas Red Frog, de Paulo Gomes e Emanuel Minez, e o Rossio Gastrobar (Hotel Altis Avenida), que tem como bartender Flavi Andrade. De ressalvar que estes dois novos Prémios Especiais Mesa Marcada foram recebidos com grande entusiasmo pelo setor, quer na revelação dos nomeados, quer, ainda antes, no momento da constituição do júri, cujo painel juntou 49 elementos entre bartenders, proprietários de bares, profissionais ligados ao comércio de bebidas e entusiastas da área, incluindo alguns jornalistas e comunicadores.

Também foram atribuídas distinções aos profissionais de sala dos restaurantes. Deste modo, o “Prémio Especial NX Store Serviço de Sala do Ano” coube ao The Yeatman, em Vila Nova de Gaia, liderado por Pedro Marques, enquanto o “Prémio Especial S. Pellegrino/Acqua Panna Escanção de 2023” foi para Daniel Silva, que desempenha esta função no restaurante Essencial, em Lisboa. Para a escolha do Serviço de Sala votaram 33 profissionais de sala de restaurantes, proprietários, diretores, bem como gastrónomos que os frequentam. Já para o prémio de Escanção houve 51 votantes, na sua maioria escanções, mas também, jornalistas, clientes, enófilos, produtores e outros profissionais ligados aos vinhos e à restauração.

Se há distinções para novos restaurantes, para chefs revelação, também os “lugares de sempre”, frequentados por gerações de clientes fiéis há, pelo menos, 25 anos, são abrangidos pelos Prémios Mesa Marcada. Este ano, o “Prémio Especial Miele Restaurante Clássico do Ano” foi atribuído ao célebre Fialho, em Évora, hoje dirigido por Helena e Rui Fialho, filhos dos fundadores. O júri dos “clássicos” desta edição foi composto por 30 chefs de cozinha, que em seu nome ou do seu restaurante, integraram os “10 Preferidos” ou venceram um dos prémios especiais do Mesa Marcada dos últimos cinco anos.

Relativamente ao “Prémio Especial NX Hotelaria Empresário de Restauração 2023”, um painel de 33 votantes, de diferentes sensibilidades, na sua maior parte empresários do ramo e diretores de restaurantes, mas também fornecedores, jornalistas e gastrónomos que frequentam restaurantes e valorizam a função, elegeu Paula Amorim/Miguel Guedes de Sousa, Amorim Luxury Group, responsáveis pelo universo JNcQUOI, em Lisboa (com extensão à Comporta).

Alcançando um número recorde de restaurantes inscritos, o “Prémio Especial Studioneves de Sustentabilidade” colocou dificuldades acrescidas à consultora especializada na área, a Grab a Doughnut que, em parceria com a empresa de cerâmica de autor que dá nome ao prémio e o Mesa Marcada, analisa as candidaturas dos estabelecimentos que se encontram em “Ambiente Rural” e em “Ambiente Urbano”. Depois de um processo complexo, que incluiu visitas aos locais mais bem cotados, coube ao restaurante Vale Abraão do Hotel Six Senses Douro Valley (Samodães, Lamego) o prémio entre os “rurais” e ao restaurante Em Carne Viva, do Porto, o prémio entre os “urbanos”.

Finalmente, os dois únicos prémios que já tinham sido previamente anunciados. O primeiro tratou-se do “Prémio Especial Cutipol Carreira”, que este ano distinguiu Rui Paula (dos restaurantes Casa de Chá da Boa Nova, DOP e DOC), que está a comemorar 30 anos de carreira. A escolha foi feita pelos seus pares, num painel de 30 chefes de cozinha, que em seu nome ou do restaurante, integraram o Top 10 ou venceram um dos prémios especiais do Mesa Marcada dos últimos cinco anos. Foram eles: André Cruz, Alexandre Silva, André Lança Cordeiro, António Bóia, António Galapito, Carlos Afonso, Carlos de Albuquerque Teixeira, David F Jesus, Filipe Carvalho, Hans Neuner, Henrique Sá Pessoa, Joachim Koerper, Joaquim Saraaga Leal, João Ricardo Alves, João Rodrigues, José Avillez, Lara Espírito Santo, Leonel Pereira, Lucas Azevedo, Marlene Vieira, Miguel Castro e Silva, Paulo Morais, Pedro Pena Bastos, Ricardo Nogueira, Ricardo Costa, Rodrigo Castelo, Vasco Coelho Santos, Vincent Farges, Vítor Sobral e Zé Paulo Rocha.

Este painel, que foi o mesmo da eleição do Prémio Especial Miele Restaurante Clássico do Ano mencionado acima, elegeu igualmente a segunda distinção previamente anunciada, o “Prémio Maria José Macedo - Produtor/Fornecedor do Ano”, atribuído à Herdade do Freixo do Meio, na zona de Montemor-o-Novo, liderada por Alfredo Cunhal Sendim, um dos principais produtores bio de Portugal e um defensor acérrimo da agroecologia e do montado alentejano.