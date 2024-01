A 26 de janeiro, às 20h00, decorre a terceira edição de “À mesa com Saúde”. Entre frutos secos, tomate, saganakis, amêijoas, polvo e peixe, nunca descurando o iogurte natural, o azeite e as azeitonas, o jantar, da autoria do chef Gonçalo Melo, tem como objetivo explorar o reconhecido potencial da Dieta Mediterrânica na saúde, nomeadamente na prevenção de doenças cardiovasculares, vários tipos de cancro, hipertensão arterial, diabetes, colesterol, entre outras.

Henrique Girão, diretor do Instituto de Investigação Clínica e Biomédica de Coimbra, uma das entidades promotoras do encontro afirma que “é fundamental desmistificar o papel da alimentação na medicina preventiva: a ciência mostra-nos que os alimentos auxiliam na redução de fatores de risco, na prevenção e tratamento de doenças e consequentemente, na melhoria da qualidade de vida. A Dieta Mediterrânica, rica em vegetais frescos, da época e de produção local, e muito equilibrada a nível nutricional, é uma verdadeira obra-prima de educação alimentar”.

O jantar será degustado e simultaneamente explicado, contando com o enquadramento científico de João Malva, investigador e diretor do Instituto de Farmacologia e Terapêutica da FMUC, e Manuel Teixeira Veríssimo, médico, professor e presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos.

O menu inclui tzatziki, horyatiki salata, feijões gigantes assados com tomates, saganakis, cenouras à algarvia, xerém com amêijoas, pão, azeite, azeitonas, psarosoupa, tiborna de polvo com laranja e batata-doce, e para terminar, ekmek kataiff, café e bolinhos de maçapão do Algarve.

O jantar orça os 15€ por pessoa, com as inscrições a fazerem-se aqui

A iniciativa nasce no âmbito do projeto de literacia em saúde do Instituto de Investigação Clínica e Biomédica de Coimbra (iCBR) da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (FMUC) e da Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra.