Para os apaixonados pelos encantos de Paris, esta é a desculpa para experimentar o brunch do InterContinental Lisbon. A 28 de janeiro, entre as 11h30 e as 15h00, a unidade hoteleira será o palco de um desfile gastronómico com o “Parisian Brunch”.

A carta variada percorre alguns sabores emblemáticos da cozinha da capital francesa, das tradicionais parisian pastries como Fraisier, Macarons, Claufoutis e mini Chouquetees, passando pelos salgados com três tipos diferentes de baguetes parisienses recheadas. Não faltam os típicos Croque Monsieur e os Crepes Suzette.

Para quem já é fã do menu habitual de brunch estarão presentes os iogurtes, os ovos variados à carta, as bebidas quentes como a seleção de chás e cafés e o chocolate quente e também bebidas frias como sumos de fruta e a tão conhecida Mimosa. A cereja no topo do croissant é a Live Station de panquecas, crepes e waffles com molhos e toppings à escolha.

O valor do brunch é de 38€ por pessoa, com estacionamento incluído, e as crianças até aos 12 anos (inclusive) têm um desconto de 50%. As reservas devem ser efetuadas através do telefone 213 818 700 ou pelo e-mail lisha.reception@ihg.com