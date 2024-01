À moda francesa, os convidados são brindados com a oportunidade de degustar os champanhes da casa Jacques Lassaigne da região de Montgeux, entre eles o Blanc Cuvée Les Vignes de Montgeux, o “Sauvage” Rosé, o Blancs de Blancs “Le Grain de Beauté”, o Autour de Minuit “Grand Cote 2016” e o Blancs de blancs “Millésime 2009” Papillon. Para os fiéis ao vinho, o monsieur Lassaigne traz consigo duas propostas, o Clos rougeard Saumur champigny Magnum 2016 e o Clos rougeard Brèze Magnum 2017.

Para acompanhar a prova de champanhes que decorre entre as 17h00 e as 23h00 estão os petiscos preparados pelo chef João Sá: Pirulitos de lula, Tortilha de batata, Patanisca de bacalhau e duas sandes diferentes, uma de leitão e outra de bolo lêvedo e bacalhau.

A copo com direito a um petisco, ou à garrafa com três petiscos, a noite será passada a borbulhar ao ritmo da DJ Mãe Dela.

Sála Rua dos Bacalhoeiros, nº 103, Lisboa Contactos: tel. 218 873 045

Emmanuel Lassaigne, representante da segunda geração de produtores na vila de Montgueux, carrega consigo a tradição iniciada pelo seu pai, Jacques Lassaigne, nos anos de 1970, quando plantou as primeiras vinhas para a produção de champanhe. Vigneron de coração e alma, Emanuel abraça uma abordagem purista, vinificando cada parcela de vinho de forma independente, sem filtragem ou adição de sulfuroso. A sua visão resulta em champanhes gastronómicos elegantes, com zero dosage.

