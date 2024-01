Na nova padaria francesa de Lisboa a baguete tem 1 metro de comprimento

"A ideia para esta nova boutique nos Anjos surgiu, sobretudo, de conversas com moradores sobre o local para onde deveríamos ir depois de estabelecermos o centro de produção no Beato. Entendemos que o conceito de boutique francesa combinaria com a agitação da cidade. Aqui, nos Anjos, a Lully 1661 pretende não só continuar a alimentar os locais com produtos inovadores - pães, pastelaria, doces e sandes -, mas também apresentar-se como o local onde se pode vir buscar uma refeição rápida a um preço justo", afirmam os fundadores da marca - Alain, Franck e Yann. Os três têm-se revezado atrás do balcão, recebendo os pedidos dos clientes durante a soft launch da nova boutique da marca.

A Lully 1661, nos Anjos, situa-se no rés do chão da Rua do Forno do Tijolo, n.º 46, um espaço que foi, outrora, uma famosa padaria local, que fechou portas há algum tempo. Apesar de terem reabilitado este lugar, os sócios fundadores da Lully quiseram preservar o traço e arquitetura originais da loja, bem como alguns pormenores estéticos, ricos em requintes Art Deco. O balcão, as bancadas, assim como o revestimento em mármore, que remetem para a estética das confeitarias mais antigas e tradicionais de Lisboa, foram mantidos.

Lully 1661

"Começámos a planear esta segunda loja na mesma altura em que começámos a trabalhar na loja do Beato, quando estávamos a conhecer Lisboa. Sabíamos que queríamos trazer a Lully 1661 para um local perto do vibrante centro da cidade; a poucos passos do Metro de Lisboa, do elétrico e, em geral, de fácil acesso. Quando encontrámos esta antiga padaria, e porque acreditamos que todas as cidades têm uma memória, decidimos logo que lhe iriamos fazer poucas alterações. Estamos, de facto, a trazer aqui algo de novo e diferente, mas também queremos que as pessoas se sintam bem-vindas, mantendo a loja quase como a recordam em termos visuais. Restaurar este património, conservando-o o mais possível, é a nossa forma de mostrar o nosso respeito por Lisboa, pelo bairro dos Anjos e pelos seus valores. Afinal, a Lully 1661 procura estar neste eixo punk-barroco onde a tradição e a inovação se cruzam, mote que aplicamos ao modo como trabalhamos os nossos produtos, mas também a marca; como um todo", concluem os proprietários da padaria.

Lully 1661

Os pães da Lully 1661 seguem receitas tradicionais francesas, incorporando fermento natural e sal cinzento não refinado. A massa é manuseada com cuidado e passa por um lento processo de fermentação, permitindo que os sabores e texturas floresçam. A padaria utiliza trigo biológico, moído na pedra como é tradição, com várias farinhas importadas diretamente da região de Mâconnais, em França, duas vezes por mês.

Todos os dias, a Lully 1661 apresenta uma seleção diversificada de pães, como o "La Flute" para a tradicional baguete de um metro de comprimento ou "Le Paillard", um pão de 4,5 kg com o nome da alcunha que Molière (o "Shakespeare francês") deu ao seu colega artista Jean-Baptiste Lully, um compositor franco-italiano cuja abordagem criativa e inovadora foi essencial para a evolução da música e dança clássicas no século XVII. Ao longo do dia, a Lully 1661 confecciona várias fornadas de pães e bolos refinados.

Esta nova loja Lully está aberta de terça-feira a sábado, das 9h00 às 19h00.