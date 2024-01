Em Évora, o Nata Lisboa abriu a sua nova loja numa das artérias mais emblemáticas da cidade alentejana, a Praça do Giraldo. Por seu turno, em Aveiro, a cidade à beira-ria vê abrir o segundo ponto de venda da marca, desta vez, no Glicínias Shopping, um espaço que conta com uma esplanada.

A história do Nata Lisboa iniciou-se em 2011 nas mãos de José Carlos Campos que lançou o desafio a João Cunha para parceiro de um projeto que teria como ponto de partida a frase “The world needs nata”. Mote para o desenvolvimento daquele que teria de ser, nas palavras dos empreendedores, "um extraordinário pastel de nata”, que primeiro deveria ser reconhecido “em casa”, para depois cativar o mundo.

O Nata Aveiro tem como contacto o telefone 938 846 538 e o horário de funcionamento das 10h00 às 22h00, de domingo a segunda-feira. Já o Nata Évora conta com o telefone 266 701 681 e abre de domingo a segunda-feira das 7h30 às 20h00.

O Nata Lisboa conta neste momento com 32 lojas em Portugal e além-fronteiras.