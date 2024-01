O Monte Real Hotel Termas & Spa vai celebrar o amor com jantares temáticos, no dia 14 e 17 de fevereiro, onde os convidados terão a oportunidade de desfrutar de pratos como Mi-Cuit de carapau prata com puré de abacate, Risoto trufado com camarão de moçambique alimado e Tornedó de cabritinho com mil-folhas de batata e fagôut de espargos.

Por seu turno, o Crowne Plaza Caparica Lisbon apresenta um menu especial do Dia dos Namorados inspirado nos primeiros momentos a dois. O Primeiro Olhar, o Primeiro Toque e o Primeiro Beijo são alguns dos momentos que os convidados poderão reviver, enquanto provam pratos como o Creme lavagante e lemon grass, o Robalo com milho e beterrabas e o Novilho com pastinaca e cogumelos selvagens. O menu, constituído por sete momentos, será ainda acompanhado por um pairing de vinhos.

Já o Dolce CampoReal, localizado em Torres Vedras, preparou um programa para uma escapadela romântica, com acesso ao circuito de águas do Amai Spa, à piscina interior e ao ginásio 24 horas. Além disso, os casais apaixonados terão a oportunidade de desfrutar do pequeno-almoço no quarto e surpreender a cara-metade com um ramo de rosas vermelhas.

O Villa C Boutique Hotel, localizado em Vila do Conde, vai realizar jantares românticos nos dias 10 e 14 de fevereiro, enquanto que o The Patio Suite Hotel, em Albufeira, vai também realizar jantares temáticos nas mesmas datas e no dia 17 de fevereiro.