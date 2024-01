Para além dos doces da autoria de Joachim e Cíntia Koerper, poderão ainda ser saboreados queijos e vinhos de sobremesa.

Entre as sobremesas encontram-se o “A minha versão do pastel de nata e a sua bica”, “Texturas de cacau” e “Baba au Rhum com ananás dos Açores”. No final do menu serão servidas miniaturas doces da “Casinha de Chocolate”, um ícone do Eleven, a acompanhar o chá Earl Grey, o preferido de Amália, ou café.

O nome do Dessert Bar é uma homenagem à diva do Fado, que batizou o local onde se situa o Eleven, o Jardim Amália Rodrigues. “No ano em que se assinalam os 25 anos da partida de Amália Rodrigues, esta é a forma que o restaurante tem de celebrar a sua grandeza, mas também o particular gosto que tinha por doces e queijos. Na verdade, o primeiro trabalho de Amália foi como pasteleira numa fábrica de bolos e rebuçados, uma curiosidade que inspirou o Eleven a criar o ‘Dessert Bar’”, informa a equipa do restaurante lisboeta.

Os menus podem incluir duas ou três sobremesas, com preços por pessoa de 40€ ou 50€ respetivamente. Quanto ao pairing, composto por igual número de vinhos, é de 20€ ou 27,50€.

O menu será servido durante todo o mês de fevereiro, de segunda-feira a sábado, das 19h00 às 22h30.

As reservas podem fazer-se pelo telefone 213 862 211.