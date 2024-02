Até um raio de 10 Km, as reservas feitas no restaurante Vila Foz, podem usufruir da deslocação de e para o estabelecimento num dos últimos modelos da Bentley, marca de automóveis de luxo britânica, sendo possível agendar o regresso para o dia seguinte nos alojamentos de uma noite. No Vila Foz, é possível optar entre dois menus pensados pelo chef Arnaldo Azevedo, o “Maresia”, marcado pela frescura e o sabor autêntico do peixe e dos mariscos da costa portuguesa, e o “Novo Mundo”, um menu completamente vegetariano, que proporciona uma viagem de redescoberta ao que a terra nos dá.

O restaurante Flor de Lis, também liderado pelo chef Arnaldo Azevedo, está igualmente preparado para a noite de São Valentim, com um menu pensado para a ocasião. Ali, o chef propõe um jantar de cinco momentos, que começa com uma ode ao mar, com a Tartelete de atum, gengibre e caviar, seguindo-se um Tártaro de gamba vermelha do Algarve, ajo blanco e coentros. Para o prato de peixe, o chef optou por Tamboril, molho de moqueca e cajú, arroz basmati, que vem contrastar com a frescura dos pratos anteriores com a doçura do molho, e para a carne Lombo de novilho, rosti de batata, cogumelos trompetas negras, molho de vinho madeira. A sobremesa não esquece a fruta e o chocolate, com as Texturas de chocolate e framboesas.

No Vila Foz, o menu "Maresia" tem o valor de 190€ por pessoa, e o "Novo Mundo", 135€ por pessoa, sem harmonização vínica. O serviço de transfer em viatura Bentley é cortesia do restaurante para este dia e está dependente da disponibilidade e horário da reserva. O menu especial do Flor de Lis tem o valor de 115€ por pessoa, sem bebidas incluídas.

As reservas podem fazer-se aqui.