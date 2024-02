Com a sua decoração floral característica, o Tre-Bambu, localizado no Piso 1 da restauração do centro comercial, apresenta uma ementa diversificada, na qual, entre entradas, pratos principais e sobremesas, se contam mais de 30 opções que exploram ingredientes tradicionais do Vietname, como o Pho Bo ou o Bun Bo Nem.

Nesta carta, somam-se nove entradas como, por exemplo, o clássico Dia Dac Bambu, um prato especial de bambu com rolinhos recheados com vários ingredientes –, com preços desde os 5,5€ e até aos 16,5€.

Já nos pratos principais, existem opções de frango, porco e vegetariano, além das emblemáticas sopas de aromas, cujos valores se situam entre os 6€ e os 14,5€.

O Tre-Bambu do CascaiShopping tem ainda quatro menus combinados, a partir de 7,9€, e que incluem propostas de massa, arroz, baguete ou uma seleção de entradas, que podem ser acompanhadas por bebidas como chá vietnamita e bubble tea.

Para terminar a refeição, há três sugestões, destacando-se a singular sobremesa Chè Chuõi, feita com creme de coco doce, tapioca e banana (3,5€).