Conhecido por sabores intensos, o Boca Linda deixa-se invadir pelo romantismo de 10 a 17 de fevereiro, com um menu com a assinatura do chef Marco Margain, conhecido pelos seus restaurantes Broka Bristo e Hacienda Hernandez na Cidade do México.

Dividido em cinco momentos distintos de partilha – Para Empezar, Directo Del Mar, Tostadas & Tacos, Para Compartir e Dulce Amor – o menu de São Valentim oferece a possibilidade de acompanhar a refeição com uma margarita ou garrafa de vinho. Para Empezar, Guacamole com Chapulines e Otopos, Pico de Gallo ou Papas Adobadas, batatas com tempero de paprica, introduzem a refeição. De seguida, Directo del Mar, o Tiradito composto por lâminas de atum e de corvina temperados com molho de jalapeno e limão ou o Ceviche Boca Linda cozido em molho de lima, orégão, tomate e cebola prometem dividir até os mais decididos. De seguida a escolha entre Tostadas ou Tacos reparte os amantes de gastronomia mexicana entre tradicionais e ousados. Para Compartir, a escolha será entre Arrachera, uma carne de corte típico mexicano, acompanhada de feijão preto, cebola cozinhada e jalapeño, Fajita de carne de vaca e pimentos ou Pulpos Zarandeados: tentáculos de polvo grelhado em salsa de chile seco cozido e cozinhado a brás com um adobo de chile guajillo. Para finalizar, a tradicional Brownie, a Mousse de Limón e o 3 Leches competem entre si como a melhor forma de acabar a refeição.

Para que não faltem oportunidades de usufruir do menu que celebra esta data especial, o Boca Linda inaugura ainda o giveaway “Viagem em dois continentes” em parceria com o hotel boutique toctoctoc Lisboa. O giveaway “Viagem em dois continentes” visa sortear um menu de Dia dos Namorados no Boca Linda e uma estada de uma noite no toctoctoc Lisboa com pequeno-almoço incluído, que estará a decorrer no Instagram de ambos os espaços até 10 de fevereiro.

Boca Linda Calçada Marquês Abrantes, n.º 94, Lisboa Contactos: tel. 937 041 918

O menu de São Valentim orça os 80€ para duas pessoas. As reservas podem fazer-se pelo telefone 937 041 918.