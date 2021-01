No início de mais um ano, marcado por balanços e resoluções, o Go Natural lança o Plano Back On Track, um programa gratuito de alimentação e exercício físico, que pretende ajudar os portugueses a voltar à sua rotina de forma ainda mais saudável, mesmo num período de confinamento.

Desenhado em parceria com a nutricionista Lillian Barros e a personal trainer Inês Abrantes, o plano promete desintoxicar o organismo, promover a perda dos kg extra, próprios da época festiva, e contribuir para o bem-estar geral.

O plano alimentar é composto por sugestões saborosas e nutritivas de pequeno-almoço, snack a meio da manhã, almoço, snack da tarde, jantar, pré-treino e pós-treino - de que são exemplo as papas de aveia, os frutos secos, os sumos funcionais e as sopas Go Natural - ideais para pessoas equilibradas e ativas.

créditos: Go Natural

“Para conseguirmos mudar de hábitos alimentares, por vezes precisamos de um empurrão extra. O Plano Back on Track pretende ser isso mesmo: um incentivo e, simultaneamente, uma ajuda para voltar a entrar nos eixos de forma nutritiva e com todo o sabor”, afirma a nutricionista Lillian Barros.

Já no que diz respeito ao plano de exercícios semanal, foi pensado para quem se encontra no nível de treino iniciado e intermédio, sendo composto por caminhadas e por dois circuitos completos. Os exercícios propostos são variados e pretendem trabalhar todo o corpo, por meio de agachamentos, pranchas, extensões de braços, entre outros.

“Com este plano de exercícios semanal consegue treinar-se todos os grandes grupos musculares de uma forma dinâmica e com várias opções de intensidade para diferentes níveis de condição física. Queremos motivar a prática de atividade física, seja através dos treinos de circuito, que podem ser realizados em casa, ou das caminhadas, ao ar livre”, acrescenta a personal trainer Inês Abrantes.

créditos: Go Natural

O Go Natural sugere iniciar o programa pelo plano alimentar, que restabelecerá o equilíbrio de forma gradual, e introduzir depois o plano de treino, responsável por controlar o peso, aumentar os níveis de energia, melhorar o sono, e combater diversas condições de saúde, físicas e mentais.

O Plano Back On Track encontra-se disponível online e nos espaços Go Natural, em formato de folheto.