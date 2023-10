O “Monumental Dinner” regressa ao restaurante com uma estrela Michelin, o Le Monument, no coração da cidade do Porto (Avenida dos Aliados 151), a 19 de outubro. Momento para celebrar os cem anos do grupo hoteleiro Maison Albar Hotels e do edifício histórico onde se encontra o Le Monument Palace, desenhado pelo arquiteto italiano Michelangelo Soá. Para este evento de alta gastronomia, o chef Julien Montbabut convida os seus amigos chefs portugueses Alexandre Silva (Loco* e Fogo) e Rui Silvestre (Vistas*), e o seu conterrâneo, Victor Mercier (FIEF -Fait Ici En France*), pela primeira vez em Portugal, para um jantar que une os produtos e sabores tradicionais da cozinha portuguesa às técnicas e know-how franceses.

Esta será uma noite de celebração inspirada nas memórias e experiências do chef Julien Montbabut, um admirador da gastronomia portuguesa, que dedicou dois anos a visitar e a descobrir o nosso país. Nesta viagem gastronómica que irá percorrer o território português de norte a sul, o chef anfitrião tem a cargo os sabores fortes característicos do norte, o chef Alexandre Silva, a diversidade e riqueza da região centro, e o chef Rui Silvestre, a leveza e frescura dos pratos mais apreciados a sul. Victor Mercier, finalista do Top Chef França 2018 e personalidade da nova geração da food scene de Paris, vem pela primeira vez a Portugal, e contribui para esta viagem com as suas técnicas e conhecimentos franceses, que se juntam às do chef Julien, numa noite de partilha de experiências entre estes quatro chefs.

Chef Julien Montbabut, anfitrião do jantar a 19 de outubro. créditos: Lifestyle

“É com muita honra e entusiasmo, que recebo três colegas de profissão que admiro, para comemorar os 100 anos do grupo Maison Albar Hotels. Quisemos fazer algo diferente, mas que se relacionasse com a identidade do Le Monument, muita ligada às memórias e experiências que tive nas minhas viagens por todo o território português. Assim nasceu este conceito, que distribui por mim, pelo Alexandre e pelo Rui, o Norte, o Centro e o Sul de Portugal, respetivamente, onde cada um trabalha neste momento”, refere o chef do Le Monument, Julien Montbabut. “Garantimos assim os melhores produtos, sabores e texturas das diferentes regiões de Portugal, trabalhadas por chefs exímios, com o contributo de outro chef e amigo, o Victor Mercier, que trará as mais recentes técnicas da cozinha francesa para esta viagem, que será, também para ele, um momento de descoberta da gastronomia portuguesa”.

O “Monumental Dinner” tem início às 19h00, com um cocktail e apresentação dos chefs convidados, na biblioteca do hotel Le Monumental Palace. O evento prossegue para o restaurante gastronómico Le Monument, às 19h45, e será constituído por oito momentos, dois de cada chef, cuidadosamente harmonizados com os vinhos da Quinta do Noval, reconhecida mundialmente pela produção de vinho do Porto e Douro de alta qualidade.

O jantar de celebração dos cem anos do grupo Maison Albar Hotels e do edifício histórico onde se encontra o Le Monument Palace tem o valor de 290 euros por pessoa, com harmonização incluída. As reservas podem ser feitas através do site ou telefone 227 662 413 do Le Monumental Palace, ou através do The Fork.