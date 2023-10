Na última cerimónia do Guia Michelin para Portugal e Espanha, em novembro do ano passado, foram dois dos restaurantes a receber a primeira estrela. Agora, o Kabuki Lisboa e o Encanto, reúnem-se para uma noite exclusiva num jantar com um menu de oito momentos, três pratos e uma sobremesa da autoria de cada chef.

Entre escolher pratos “estrela” de cada restaurante, e preparar novas criações a pensar neste menu, os trabalhos para cada jantar arrancaram com mais de um mês de antecedência. Mergulhado em pleno momento criativo com a sua equipa, o chef anfitrião explica que esta “é a possibilidade de ser provar o melhor de dois mundos numa noite só”, e avança que os cozinheiros convidados têm sempre um desafio redobrado, ao integrarem o conceito Kabuki, com inspiração nas cozinhas japonesa e mediterrânica. O objetivo é sempre proporcionar uma experiência harmoniosa e, para o jantar do próximo dia 25, Paulo Alves irá dar especial atenção “aos vegetais e produtos da época, como o tomate e a ameixa (neste caso fermentada), mas também ao peixe e marisco da nossa costa”.

A acompanhar a refeição haverá um pairing especial preparado pela equipa de sommeliers do Kabuki Lisboa, com bebidas que irão para lá do vinho, sempre em torno do trabalho de pequenos produtores, com edições limitadas.

A 28 de Novembro, será a vez de Vasco Coelho Santos rumar à capital, para mais um encontro no restaurante lisboeta.

A noite começa pelas 19h30 com um welcome drink, a que se seguirá o arranque do jantar às 20h00. Esta experiência tem o valor de 190 euros (sem bebidas, com pairing opcional no valor de 100 euros) e as reservas deverão ser feitas através do telefone 935 010 535.